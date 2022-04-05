Захисник Шахтаря Додо може продовжити кар'єру у Бенфіці, повідомляє Benfica Transfers.

Шахтар встановив цінник на Додо – Арсенал і Баварія мають несподіваного конкурента у боротьбі за бразильця

"Гірники" досі винні португальцям 16 млн євро за Педрінью, тож ця обставина може стати основою для угоди по бразильцю. Донеччани хочуть отримати за Додо 20 млн євро, тому клуби можуть знайти компроміс у цих трансферних питаннях.

Раніше Додо заявляв, що не хоче повертатися у Бразилію і готовий навіть дочекатися літнього трансферного вікна, аби залишитись у Європі. До слова, про свій інтерес до 23-річного футболіста заявляли Баварія, Арсенал і навіть Борнмут.

Нагадаємо, Додо у поточному сезоні провів за Шахтар 26 матчів у всіх турнірах, в яких віддав 4 результативні передачі. Його контракт з "гірниками" чинний до 31 серпня 2025 року.

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