Ліга чемпіонів, Ліга Європи та Ліга конференцій повертаються. В усіх турнірах залишилися українці. Розповідаємо, коли підтримувати наших мужиків, на мить відволікшись від жахів війни з Росією.

Роман Яремчук: Бенфіка – Ліверпуль, 1/4 Ліги чемпіонів. 5 квітня, вівторок, 22:00, "MEGOGO Футбол 2". Роман виходив у старті на два останні матчі Бенфіки. Відіграв не найкраще (загалом 4 удари, 3 заблоковані), але має довіру тренера. Востаннє Яремчук забивав Аяксу, коли його команда створила сенсацію в ЛЧ.

Олександр Зінченко: Манчестер Сіті – Атлетіко, 1/4 Ліги чемпіонів. 5 квітня, вівторок, 22:00, "MEGOGO Футбол 1". Сашко грає вкрай мало, бо у важливих матчах на його позиції Гвардіола довіряє Канселу. Однак є надії на появу Зінченка в старті – Канселу через дискваліфікацію Вокера перейде на правий фланг.

Андрій Лунін: Челсі – Реал, 1/4 Ліги чемпіонів. 6 квітня, середа, 22:00, "MEGOGO Футбол 1". Український голкіпер не зіграє, але можна підтримати його команду в протистоянні з Челсі, яке виплекав "гаманець Путіна" Абрамович.

Руслан Маліновський: РБ Лейпциг – Аталанта, 1/4 Ліги Європи. 7 квітня, четвер, 19:45, "MEGOGO Футбол 1". На вихідних Руслан повернувся на поле, виглядав непогано, однак тренери Аталанти вирішили, що його кондицій вистачає тільки на один тайм. Немає сумнівів, що Маліновський повинен вийти в основі проти Лейпцига. В 1/8 фіналу він вже розбив одних німців.

Андрій Ярмоленко: Вест Хем – Ліон, 1/4 Ліги Європи. 7 квітня, четвер, 22:00, "MEGOGO Футбол 2". Андрій останнім часом регулярно підсилює Вест Хем виходами на заміну. Чого вартий вирішальний гол проти Севільї, коли українець вивів команду в чвертьфінал! А тут в суперниках ще й Тете буде.

Тарас Качараба і Максим Таловєров: Фейєнорд – Славія, 1/4 Ліги конференцій. 7 квітня, четвер, 19:45, "MEGOGO Футбол 2". Тарас у неділю вперше після травми потрапив у заявку Славії та поступово набирає форму. Максим протягом березня виборов стабільне місце в опорній зоні, а останній матч пропустив через дискваліфікацію.

Віталій Миколенко не грає в єврокубках, але його Евертон теж фактично проведе матч на виліт. "Іриски" в середу (21:30, Setanta Sports) зустрінуться з Бернлі – прямим конкурентом у боротьбі за виживання. 2 перемоги за 13 турів – Евертону реально загрожує виліт з АПЛ. І календар попереду пекельний. Миколенку на вихідних дали провести повний матч через відсутність Коулмана. Навряд чи він забронював собі основу, зараз ігровий час Віталія залежить від конкурентів.