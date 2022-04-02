"Гірники" чекають щонайменше 20 млн євро за свого латераля Додо, інформує UOL Esporte.

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Бразилець вже кілька років користується серйозним попитом у Європі, але Шахтар відлякував претендентів значно більшими цінниками. Війна в Україні змушує "гірників" зменшувати апетити. На Додо полюють Баварія, Арсенал, а тепер ще й Борнмут, який виступає у Чемпіоншипі.

У поточному сезоні 23-річний захисник провів 26 матчів та оформив 4 результативні передачі.

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