Шахтар встановив цінник на Додо – Арсенал і Баварія мають несподіваного конкурента у боротьбі за бразильця
12:32 - Читать на русском
Шахтар намагається якомога вигідніше продати своїх легіонерів.
"Гірники" чекають щонайменше 20 млн євро за свого латераля Додо, інформує UOL Esporte.
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Бразилець вже кілька років користується серйозним попитом у Європі, але Шахтар відлякував претендентів значно більшими цінниками. Війна в Україні змушує "гірників" зменшувати апетити. На Додо полюють Баварія, Арсенал, а тепер ще й Борнмут, який виступає у Чемпіоншипі.
У поточному сезоні 23-річний захисник провів 26 матчів та оформив 4 результативні передачі.
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