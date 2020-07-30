Додо: Була пропозиція від Баварії, але Шахтар не захотів мене відпускати

"Я був дуже задоволений інтересом з боку Баварії. У січні було зроблено офіційну пропозицію. Відповідь залежала не тільки від мене, а й від клубу, в якому я граю. Шахтар не захотів мене відпускати, тому я продовжую старанно працювати.

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Я щасливий тут, продовжую присвячувати себе клубу, який мені дійсно подобається, який дав мені можливість грати в Європі. Я завжди буду поважати його. Бразильці, які починали в українському клубі, сьогодні виблискують в найкращих командах Європи.

Я добре виконую свою роботу, інтерес з боку великих клубів ще буде. Це добре для Шахтаря, який показує світові хороших гравців. Він зробив це з Дугласом Костою, Фернандінью, Вілліаном.

Тим же Тайсоном, на якого були пропозиції, але клуб і його не відпустив. Шахтар завжди дає нам можливість продемонструвати наш футбол, а клуби звертають на нас увагу, оскільки команда завжди грає в Лізі чемпіонів з молодими гравцями", – поділився Додо в коментарі Fox Sports Brasil.

До слова, Додо провів 31 поєдинок у складі Шахтаря в поточному сезоні, записавши до свого активу 2 голи та 5 асистів.

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