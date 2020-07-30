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Додо: Было предложение от Баварии, но Шахтер не захотел меня отпускать

06:30 - Читати українською
Додо: Было предложение от Баварии, но Шахтер не захотел меня отпускать
Додо / фото: ФК Шахтер

Защитник Шахтера Додо сообщил, что мог присоединиться к Баварии в зимнее трансферное окно.

"Я был очень доволен интересом со стороны Баварии. В январе было сделано официальное предложение. Ответ зависела не только от меня, но и от клуба, в котором я играю. Шахтер не захотел меня отпускать, поэтому я продолжаю усердно работать.

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Я счастлив здесь, продолжаю посвящать себя клубу, который мне действительно нравится, который дал мне возможность играть в Европе. Я всегда буду уважать его. Бразильцы, которые начинали в украинском клубе, сегодня сверкают в лучших командах Европы.

Я хорошо выполняю свою работу, интерес со стороны больших клубов еще будет. Это хорошо для Шахтера, который показывает миру хороших игроков. Он сделал это с Дугласом Костой, Фернандиньо, Виллианом.

Тем же Тайсоном, по которому были предложения, но клуб и его не отпустил. Шахтер всегда дает нам возможность продемонстрировать наш футбол, а клубы обращают на нас внимание, поскольку команда всегда играет в Лиге чемпионов с молодыми игроками", – поделился Додо в комментарии Fox Sports Brasil.

К слову, Додо провел 31 поединок в составе Шахтера в этом сезоне, записав в свой актив 2 гола и 5 ассистов.

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