Шахтар – Верес: вирішальна краса від Тете, голкіпер, який ледь не став героєм, і туга за Ісмаїлі перед Лігою Європи

Контрольний матч

Шахтар – Верес – 2:0

Голи: Тете, 67, Соломон, 87

Шахтар після завершення УПЛ готується до фінальних стадій Ліги Європи через товариські матчі. У першому спарингу "гірники" розгромили Полісся, а сьогодні зустрічалися з іншим представником Другої ліги – Вересом.

Вольова перемога "гірників" над представником Другої ліги у відеоогляді Шахтар – Полісся – 4:1

Луїш Каштру напрацьовує склад на другий поєдинок з Вольфсбургом, тому сьогодні можна було відзначити певні нюанси. Зліва в обороні вийшов Матвієнко, у центрі захисту пару Кривцову склав Бондар, а у півзахисті трикутник вершиною до власних воріт сформували Майкон, Антоніо та Коваленко. Все інше було прогнозовано.

Перший тайм пройшов без голів. Шахтар, звичайно, володів величезною перевагою, контролював м'яч і безперервно атакував. Щоправда, моментів у "гірників" виникало не так багато. Мораєс не завжди встигав на передачі з глибини, але сам класно вивів на ворота Марлоса – натуралізований бразилець з гострого кута пробив у стійку. Удар Тайсона зі штрафного потягнув голкіпер.

Шахтар комбінував у центрі поля, куди зміщалися Тайсон і Марлос. З ними добре взаємодіяв Маркос Антоніо, однак там виникало надмірне скупчення донеччан. Креативні футболісти відбирали один в одного зони, розтягувати оборону Вереса не вдавалося. За ширину мали б відповідати фулбеки, але задум не працював.

Матвієнко й близько не нагадував Ісмаїлі – багато браку, мало загострення. В актив Миколи можна занести хіба що простріл на Мораєса (удар потягнув голкіпер) в дебюті зустрічі, а надалі рішення захисника викликали великі питання. Помітно, що він відвик грати на фланзі, подача не поставлена, швидкість не та. Шахтарю буде дуже важко без травмованого Ісми.

Верес відповів лише кількома атаками наприкінці першого тайму. Найперспективнішу з них завершував Соломка, відгукуючись на простріл з правого флангу. Ще був удар Солдата в спину Кривцова та рейд того ж Соломки, який зупинив Коваленко. Віктор, до слова, давав непогану інтенсивність без м'яча, а от з м'ячем був непомітним.

У перерві Луїш Каштру провів логічну заміну, випустивши Коноплянку замість Тайсона для створення ширини зліва. Євген відразу вийшов на ударну позицію, але не зумів переграти воротаря. Богдан Когут взагалі ледь не став героєм зустрічі, виконавши низку класних сейвів. Мораєс вивів Марлоса на ворота – голкіпер Вереса врятував. Згодом сам Жуніор стріляв з гострого кута – знову Когут на місці.

Марлос декілька разів вмикав дриблінг, обігрував суперників пачками, але забити ніяк не вдавалося. На останні пів години ігрового часу з'явилися нові футболісти, серед яких – Тете. Саме він і відкрив рахунок у зустрічі: прийняв м'яч і, не опускаючи його на газон, пробив точно в дальній кут. Когут був безсилим.

Тете загалом освіжив матч сміливою грою та передачами партнерам під удари. А от Соломон не настільки добре увійшов у гру, змарнувавши пару нагод. Ізраїльтянин реабілітувався під завісу зустрічі, подвоївши перевагу "гірників".

На 80-й хвилині Шахтар міг пропустити, коли Панасенко зі штрафного обвів стінку та влучив у нижній кут. Втім, Пятов, який весь матч простояв без роботи, врятував "гірників". У підсумку – 2:0 на користь Шахтаря. Вже 5-го серпня чемпіони України зустрінуться з Вольфсбургом у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

Шахтар зобов'язаний виходити у півфінал Ліги Європи – а далі можливе диво, або Зустріч, яку всі чекають