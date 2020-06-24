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Додо не цікавить ПСЖ та Баварію – категоричні заяви ЗМІ б'ють по амбіціях захисника Шахтаря

15:55 - Читать на русском
Додо не цікавить ПСЖ та Баварію – категоричні заяви ЗМІ б'ють по амбіціях захисника Шахтаря
Додо / ФК Шахтар

Чутки про інтерес парижан та мюнхенців до захисника Шахтаря виявилися перебільшеними.

ПСЖ не планує підписувати Додо, інтерес до якого приписують французькому клубу. Також парижани не стежать за Ашрафом Хакімі, який виступає на правах оренди у Борусії Д. Цікаво, що раніше сам 21-річний бразилець заявляв, що у його послугах зацікавлені Баварія та ПСЖ.

Додо підтвердив інтерес від Баварії і ПСЖ

Втім, у Франції запевняють, що інтерес є перебільшеним. ПСЖ взагалі не планує підписувати Додо та не стежить за його виступами у Шахтарі. Чутки про зацікавленість паризького клубу до будь-якого гравця є лише іграми агентів, які намагаються таким чином збільшити вартість своїх клієнтів. Про це інформує Le Parisien.

Щось схоже стосується і інтересу Баварії. Журналіст Крістіан Фальк також запевняє, що мюнхенці не розглядають варіанту з підписанням бразильця у літнє трансферне вікно. Про це він написав у Twitter.

Контракт Додо з Шахтарем чинний до 30 червня 2022-го. В поточному сезоні бразилець відіграв 28 матчів, у яких забив 2 голи и та 5 разів асистував партнерам.

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