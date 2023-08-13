"Ми розуміли, що гратимемо проти суперника, який буде добре захищатися, закриватися і використовувати контратаки і стандарти. Так воно і вийшло. У першому таймі у нас були моменти, і якщо б тоді забили, то може далі й було б легше.

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У другому таймі одразу було вилучення і хлопці залишились вдесятьох, але хочу віддати їм належне – вони непогано грали і прагнули забити гол. Хотіли сьогодні перемогти і це було видно, але фарт був не на нашому боці. Ми могли знову і першими забити, але свій гол на контратаці забив Минай. Добре, що у цій ситуації хлопці не опустили руки, зрівняли рахунок, а потім могли забити і ще в кінцівці зустрічі. 1:1, мабуть, закономірний результат.

Відновлення? – Звичайно, що все це важко, адже у нас довгі переїзди. Зараз ми поверталися і 16 годин їхали на автобусі після матчу. Звісно, що хлопцям важко, але будемо відновлюватися і готуватися до наступних ігор. Це футбол і такі наші реалії зараз", – цитує Кучера клубна прес-служба СК Дніпро-1.

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