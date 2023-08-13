"Мы понимали, что будем играть против соперника, который будет хорошо защищаться, закрываться и использовать контратаки и стандарты. Так оно и получилось. В первом тайме у нас были моменты, и если бы тогда забили, то, может, дальше и было бы легче".

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Во втором тайме сразу было удаление и ребята остались вдесятером, но хочу отдать им должное – они неплохо играли и старались забить гол. Хотели сегодня победить, и это было видно, но фарт был не на нашей стороне. Мы могли снова и первыми забить, но свой гол на контратаке забил Минай. Хорошо, что в этой ситуации ребята не опустили руки, сравняли счет, а затем могли забить еще в концовке встречи. 1:1, по-видимому, закономерный результат.

Восстановление? – Конечно, все это тяжело, ведь у нас долгие переезды. Сейчас мы возвращались и 16 часов ехали на автобусе после матча. Конечно, ребятам тяжело, но будем восстанавливаться и готовиться к следующим играм. Это футбол и такие наши реалии сейчас", – цитирует Кучера клубная пресс-служба СК Днепр-1.

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