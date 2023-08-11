Вже незабаром в українському футболі може статися, без перебільшення, унікальна подія. Телепул УПЛ має шанс об'єднати всі клуби.

Як відомо, перед стартом сезону в телепул Прем'єри-ліги увійшли 12 клубів – окрім Динамо, Зорі, СК Дніпро-1 і Руха. Пізніше приєднався Минай, який вирішив самостійно організовувати трансляції своїх домашніх матчів.

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Втім, зараз з'явилася інформація, що вже у 2023 році ситуація може докорінно змінитися. Динамо, Зоря і СК Дніпро-1 роздумують над приєднанням до телепулу. Оточення Ігоря Коломойського вже не підозрює, що УПЛ ТБ – проект Шахтаря. Про це інформує KDK.

Як зазначає джерело, в такому випадку Руху та Минаю не буде сенсу залишатися осторонь телепулу. Відповідно, є шанси, що всі матчі елітного дивізіону чемпіонату України нарешті будуть транслювати на одній платформі.

Питання ціни підписки поки обговорюється. Діапазон – 50-100 гривень на місяць. Планується запуск різних пакетів – місячна підписка, підписка на сезон і на одну гру. Один-два матчі в турі будуть транслюватись безкоштовно у відкритому доступі.

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