"Чи є шанси, що я залишуся у Вест Хемі? Думаю, відсотків на 95, що я піду. Вест Хем має опцію продовження контракту на рік, наскільки я пам'ятаю, але зі мною поки ніхто не спілкувався щодо цього. Чекаю їхнього рішення, воно має бути у найближчі тиждень –два.

Ярмоленко продовжить кар'єру у Європі, але попрощається з Вест Хемом, – Циганик

Якщо ні, то мій агент буде займатися моїм працевлаштуванням. Дивитимемося, де і які будуть варіанти. Цікавляться команди з чемпіонату Туреччини, плюс команди зі, скажімо так, теплих країн. Це та ж Саудівська Аравія, є варіанти в Італії чи Іспанії, але я поки думаю і не визначився.

Був час, що потрібно визначитися, де я продовжу кар'єру, але постукала біда в наш дім і мені зараз не до цього. Не можу про це думати і навіть не хочеться. Настільки всеодно, де я опинюся. Розумію, що це погано, бо у мене сім'я і діти, про яких треба піклуватися, але зараз всі думки лише про війну і те, як допомогти людям з України.

Чи є ймовірність грати в Україні? До війни я серйозно думав про повернення в Динамо Київ. Зараз ніхто не знає, що буде взагалі з країною, навіть не кажу про футбол. Якщо в нас не буде чемпіонату – куди повертатися? Якщо обирати між клубом, який дав тобі все, чи гроші, то я би обрав клуб, який дав мені все, і тих фанатів, які підтримували мене впродовж всієї кар'єри", – розповів Ярмоленко в ефірі YouTube-каналу КраСава.

Нагадаємо, Андрій перебрався у Вест Хем влітку 2018-го з Борусії Дортмунд. У поточному сезоні українець зіграв 27 матчів, забив 3 голи і віддав 3 асисти.

Вест Хем розтрощив команду Тете і зіграє у півфіналі ЛЄ проти кривдника Барселони – Ярмоленко встиг створити момент