За кілька годин до початку матчу проти росіян 28-річний хавбек опублікував у Twitter лаконічне звернення, адресоване нашим футзалістам: "До перемоги".

Україна – Росія: УЄФА ввів додаткові заходи безпеки на півфінал футзального Євро

Півфінал Євро-2022 з футзалу між Україною і Росією відбудеться вже сьогодні, 4 лютого. Початок двобою – о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, у попередньому раунді "синьо-жовті" на чолі з Олександром Косенком пройшли казахів, а збірна країни-окупантки здолала Грузію.

"Від "Червоної рути" з автобуса мурашки по шкірі бігали": чому Косенко – футзальний цар і чи є шанси в України з Росією