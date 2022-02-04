Полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский понимает, насколько "сине-желтым" сегодня нужна поддержка.

За несколько часов до начала матча против россиян 28-летний хавбек опубликовал в Twitter лаконичное обращение, адресованное нашим футзалистам: "К победе".

Украина – Россия: УЕФА ввел дополнительные меры безопасности на полуфинал футзального Евро

Полуфинал Евро-2022 по футзалу между Украиной и Россией состоится уже сегодня, 4 февраля. Начало поединка – в 18:00 по киевскому времени.

Напомним, в предыдущем раунде "сине-желтые" во главе с Александром Косенко прошли казахов, а сборная страны-оккупанта одолела Грузию.

"Від "Червоної рути" з автобуса мурашки по шкірі бігали": чому Косенко – футзальний цар і чи є шанси в України з Росією