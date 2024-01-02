Португалець за рахунку 3:2 обіграв захисника та Мартіна Дубравку і міг забивати у порожні ворота. Утім, Діогу Жота вирішив впасти, а суддя призначив пенальті. Цей момент викликав гнів у англійських експертів.

Конфуз Салаха і його дубль у відеоогляді матчу Ліверпуль – Ньюкасл – 4:2

"До біса ганебно", – цитує легенду Ньюкасла Алана Ширера Marca.

Але не тільки колишній гравець "сорок" розгнівався. Екс-нападник Арсенала Іан Райт сказав: "Він вважав за краще впасти заради пенальті, а не забити в порожні ворота! Тепер я бачив усе!"

Джеймі Каррагер в програмі Sky Sports Monday Night Football заявив, що він не зрозумів епізод з Жотою: "Там був мінімальний контакт, але це не збило його з ніг. Він встояв і міг забити. Він занадто легко впав. Чи був контакт? Я справді не думаю, що там контакт був сильним. Але я не думаю, що гравець впав би, коли в нього була можливість забити у порожні ворота".

У підсумку пенальті реалізував Мохамед Салах, а Ліверпуль здобув перемогу над Ньюкаслом з рахунком 4:2. Мерсисайдці наразі перебувають на першій сходинці у турнірній таблиці АПЛ з 45 балами.

Ліверпуль переміг Ньюкасл у матчі з незабитим пенальті Салаха – мерсисайдці захопили одноосібне лідерство в АПЛ