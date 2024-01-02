Дубль Мохамеда Салаха в цій зустрічі дозволив йому сягнути позначки у 150 голів за Ліверпуль в АПЛ. Тим самим він став лише п'ятим гравцем, який досяг подібного рубежу в складі однієї команди в чемпіонаті Англії після Харрі Кейна (Тоттенхем), Серхіо Агуеро (Манчестер Сіті), Вейна Руні (Манчестер Юнайтед) і Тьєррі Анрі (Арсенал).

Ліверпуль переміг Ньюкасл у матчі з незабитим пенальті Салаха – мерсисайдці захопили одноосібне лідерство в АПЛ

Проте матч із Ньюкаслом почався для єгиптянина не найкращим чином – він не зумів реалізувати пенальті за рахунку 0:0 на 22-й хвилині. Цей незабитий пенальті став для Салаха шостим у матчах АПЛ у складі "червоних" – інші 26 "точок" він реалізував. Але Мо не варто засмучуватися – Стівен Джеррард і Майкл Оуен не змогли реалізувати ще більше 11-метрових – 9 і 7 відповідно.

На гол Салаха на старті другого тайму результативно відповів Ісак, але Джонс та Гакпо оформили комфортну перевагу. Ботман відквитав один м'яч під кінець гри, але Салах поставив крапку на 86 хвилині.