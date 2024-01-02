Португалец при счете 3:2 обыграл защитника и Мартина Дубравку и мог забивать в пустые ворота. Впрочем, Диогу Жота решил упасть, а судья назначил пенальти. Этот момент вызвал гнев у английских экспертов.

Конфуз Салаха и его дубль в видеообзоре матча Ливерпуль – Ньюкасл – 4:2

"К черту позорно", – цитирует легенду Ньюкасла и сборной Англії Алана Ширера Marca.

Но не только бывший игрок "сорок" разгневался. Экс-нападающий Арсенала Иан Райт сказал: "Он предпочел упасть ради пенальти, а не забить в пустые ворота! Теперь я видел все!"

Джейми Каррагер в программе Sky Sports Monday Night Football заявил, что он не понял эпизод с Жотой: "Там был минимальный контакт, но это не сбило его с ног. Он устоял и мог забить. Он слишком легко упал. Был ли контакт? Я действительно не думаю, что там контакт был сильным. Но я не думаю, что игрок упал бы, когда у него была возможность забить в пустые ворота".

В итоге пенальти реализовал Мохамед Салах, а Ливерпуль одержал победу над Ньюкаслом со счетом 4:2. Мерсисайдцы сейчас находятся на первой строчке в турнирной таблице АПЛ с 45 баллами.

Ливерпуль победил Ньюкасл в матче с незабитым пенальти Салаха – мерсисайдцы захватили единоличное лидерство в АПЛ