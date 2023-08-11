Славія – СК Дніпро-1 – 3:0 – відео голів і огляд поєдинку Ліги Європи
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Підопічні Олександра Кучера зазнали нищівної поразки в першому матчі без Артема Довбика.
СК Дніпро-1 зіграв свій перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти чеської Славії, розгромно програвши команді з Чехії.
СК Дніпро-1 зазнав розгрому від Славії – без Довбика шанси на Лігу Європи впали майже до нуля
Вже на 5-й хвилині дніпряни не втримали на фланзі Масопуста, який обіграв опонента та прострілив у центр. Там із-під захисника пробив форвард Шранц.
Ну а наприкінці першого тайму, на 38-й хвилині, після кутового дніпряни пропустили і другий – навіс, продовження на дальню, і Шранц головою забив другий – 2:0. Розгром дніпрян довершив Валлем, який і встановив кінцевий результат зустрічі.
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