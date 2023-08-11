СК Дніпро-1 зіграв свій перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти чеської Славії, розгромно програвши команді з Чехії.

СК Дніпро-1 зазнав розгрому від Славії – без Довбика шанси на Лігу Європи впали майже до нуля

Вже на 5-й хвилині дніпряни не втримали на фланзі Масопуста, який обіграв опонента та прострілив у центр. Там із-під захисника пробив форвард Шранц.

Ну а наприкінці першого тайму, на 38-й хвилині, після кутового дніпряни пропустили і другий – навіс, продовження на дальню, і Шранц головою забив другий – 2:0. Розгром дніпрян довершив Валлем, який і встановив кінцевий результат зустрічі.