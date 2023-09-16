"Якби я не бачив потенціал в цій команді, я б сюди не прийшов. У мене була хороша посада в хорошій команді, чудовий президент. Я про Звягель і Геннадія Буткевича. Мене влаштовувало все.

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І я все це залишив заради СК Дніпро-1, заради саме цієї команди. Не так вже й просто було це зробити, як може комусь здатися, але від таких пропозицій не відмовляються. Мені вже немає що і кому доводити, я не молодий тренер, але в мене є бажання досягти високих результатів. І з СК Дніпро-1 це можливо.

Так, СК Дніпро-1 ‒ це не той славетний Дніпро, що був, але так чи інакше всі асоціюють новий клуб зі старим, тож потрібно тримати планку. Клуб новий, але амбіційний.

Та й Дніпро для мене місто зовсім не чуже. Свого часу, на початку 90-х, я тут грав. Згадки про ті часи лише позитивні", – сказав Максимов у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, після 6-ти турів СК Дніпро-1 йде у турнірній таблиці УПЛ з 5-ма очками на одинадцятій сходинці (маючи 2 гри у запасі).

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