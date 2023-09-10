Попри гучні заяви, росіяни так і не змогли заманити до себе справжніх зірок світового футболу.

Напередодні у Москві відбувся так званий "матч пам'яті" Іллі Цимбаларя, у якому зійшлись легенди Спартака з "легендами збірної світу". Зважаючи на відсутність у Росії якісного футболу, цей поєдинок викликав неабиякий інтерес у місцевої публіки, однак, традиційно для цієї країни, завершився великим пшиком та брехнею. Ніхто зі справді серйозних зірок так і не приїхав.

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Легенди Спартака, яких очолювали Олег Романцев, Рінат Дасаєв і Станіслав Черчесов, здобули перемогу з рахунком 2:1 над "збірною світу" під орудою Массімо Каррери та екс-тренера Динамо Юрія Сьоміна.

До слова, у матчі зіграв Анатолій Тимощук, а раніше анонсований екс-тренер Металіста Періца Огнєновіч проігнорував сумнівне дійство.

Нагадаємо, раніше росіяни заявляли, що у поєдинку точно візьмуть участь: Александр Глєб, Георгіос Карагуніс, Антоніос Нікополідіс, Нванкво Кану, Джей-Джей Окоча, Тарібо Вест, Дуглас Майкон, Кевін Кураньї, Рікарду Куарежма, Ерік Абідаль, Фернандо Мейра та Еммануель Адебайор.

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