"Я думаю, що ми сьогодні зробили великий крок. Ми мали досвід гри тут у минулому сезоні, і сьогодні ми зіткнулися з іншими обставинами. Ми зіграли гру у винятковий спосіб, а в інших частинах гри ми могли б зробити набагато краще, особливо з м'ячем в останній третині.

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Нам не вистачило холоднокровності, щоб грати, а після того, як у нас було кілька великих, великих моментів, щоб виграти гру. Відданість гравців, дисципліна, яку вони демонстрували в захисних діях, коли ми були дуже високо на полі, ми вигравали м'яч досить багато разів. Потім, коли Манчестер Сіті прорвав пресинг, ми повернулися назад і залишилися в глибині поля.

Коли вони намагалися змінити структуру, ми дуже добре захищалися. Ми справді добре діяли. У 2021 році вони востаннє не забивали вдома три роки, тож це говорить про те, наскільки це складно. Для нас це було дуже важке випробування", – цитує Артету BBC.

Нагадаємо, Арсенал наразі перебуває на другому місці у турнірній таблиці АПЛ з 65. Ліверпуль випереджає "канонірів" на два очки.

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