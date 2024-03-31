"Я думаю, что мы сегодня сделали большой шаг. Мы имели опыт игры здесь в прошлом сезоне, и сегодня мы столкнулись с другими обстоятельствами. Мы сыграли игру исключительным образом, а в других частях игры мы могли бы сделать намного лучше, особенно с мячом в последней трети.

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Нам не хватило хладнокровия, чтобы играть, а после, как у нас было несколько больших, больших моментов, чтобы выиграть игру. Преданность игроков, дисциплина, которую они демонстрировали в защитных действиях, когда мы были очень высоко на поле, мы выигрывали мяч довольно много раз. Затем, когда Манчестер Сити прорвал прессинг, мы вернулись назад и остались в глубине поля.

Когда они пытались изменить структуру, мы очень хорошо защищались. Мы действительно хорошо действовали. В 2021 году они в последний раз не забивали дома три года, так что это говорит о том, насколько это сложно. Для нас это было очень тяжелое испытание", – цитирует Артету BBC.

Напомним, Арсенал сейчас находится на втором месте в турнирной таблице АПЛ с 65. Ливерпуль опережает "канониров" на два очка.

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