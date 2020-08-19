"Для Динамо матч не стане легкою прогулянкою": новачок Олімпіка налаштований зіпсувати дебют Луческу в УПЛ

"Тренування інтенсивні і цікаві. Всі професійно налагоджено, така робота дозволяє футболістам прогресувати. Маючи досить багатий минулий досвід, можу сміливо сказати, що тренерський штаб Климовського – топ! Навіть тренування під навантаженням проходять легко завдяки вмінню тренерів зробити їх цікавими. Я отримую задоволення від тренувального процесу. Не можу не відзначити і теоретичні заняття: інформативні і прості для розуміння.

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Зараз дуже складно передбачити, яким буде чемпіонат. Незрозуміло, якими стануть команди, починаючи від претендентів на медалі і закінчуючи новачками ліги. Хочеться, щоб перемоги заряджали нас позитивними емоціями вже з перших турів. В процесі буде зрозуміло, чи здатні ми замахнутися на єврокубки. Наше завдання – виходити на кожен матч і давати бій будь-якому супернику. Будемо рухатися від гри до гри. Однозначно, ми хочемо боротися за місця у верхній частині турнірної таблиці.

Шанси є в матчі з будь-яким суперником. Головне, не відступати від своєї філософії, сконцентровано діяти, як в обороні, так і в атаці, виконувати настанови тренерів. Можу сказати з упевненістю: матч з Олімпіком легкою прогулянкою для Динамо не стане!" – цитує Непляха прес-служба Олімпіка.

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