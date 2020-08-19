"Для Динамо матч не станет легкой прогулкой": новичок Олимпика настроен испортить дебют Луческу в УПЛ

"Тренировки интенсивные и интересные. Все профессионально налажено, такая работа позволяет футболистам прогрессировать. Имея достаточно богатый прошлый опыт, могу сказать, что тренерский штаб Климовского – топ! Даже тренировки под нагрузкой проходят легко благодаря умению тренеров сделать их интересными. Я получаю удовольствие от тренировочного процесса. Не могу не отметить и теоретические занятия: информативные и простые для понимания.

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Сейчас очень сложно предсказать, каким будет чемпионат. Непонятно, какими станут команды, начиная от претендентов на медали и заканчивая новичками лиги. Хочется, чтобы победы заряжали нас положительными эмоциями уже с первых туров. В процессе будет понятно, способны ли мы замахнуться на еврокубки. Наша задача – выходить на каждый матч и давать бой любому сопернику. Будем двигаться от игры к игре. Однозначно, мы хотим бороться за места в верхней части турнирной таблицы.

Шансы есть в матче с любым соперником. Главное, не отступать от своей философии, сконцентрировано действовать, как в обороне, так и в атаке, выполнять установки тренеров. Могу сказать с уверенностью: матч с Олимпиком легкой прогулкой для Динамо не станет!" – цитирует Непляха пресс-служба Олимпика.

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