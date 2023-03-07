"Нинішні реалії підводять Шахтар цікавитися такими "глибинними" ринками. Гочолейшвілі – та сама історія. Питань нема – прикольний профайл, та й це копійки. 300 тисяч – це 2,5 Геннадія Пасіча. Для Ахметова це не гроші.

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Але коли ти купуєш когось замість Мудрика, то очікуєш, що прийде чувак, який буде грати замість Мудрика. А тут приходить маленький хлопчик, таджик з чемпіонату Казахстану. Бачиш відео, як він за збірну Таджикистану U-18 на Кубку Співдружності "возить" якихось хлопчиків з Грузії чи Туркменістану", – дивувався Співаковський у ефірі ТаТоТаке.

Зауважимо, що 18-річний Тоіров не встиг закріпитися навіть в Атирау. У нинішньому сезоні вінгер відіграв 340 хвилин і відзначився 2 асистами. Талант вже отримував виклик до національної збірної Таджикистану, але поки не дебютував.

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