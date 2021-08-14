Колишній форвард Челсі Дієго Коста нарешті підшукав собі місце для продовження кар'єри.

Коста домовився з Атлетіко Мінейро про дворічний контракт, інформує інсайдер Фабріціо Романо. Після успішного проходження медогляду Дієго укладе угоду з бразильським клубом. Офіційно про перехід оголосять найближчими днями.

Досвідчений нападник перебуває у статусі вільного агента з 1 січня, коли за обопільною згодою розірвав контракт з мадридським Атлетіко. Коста псував атмосферу в клубі та ледь не побився з помічником Сімеоне. Раніше на Косту претендували Бешикташ і Бенфіка.

Яремчук у Бенфіці з подачі... Шахтаря: три серйозні бар'єри, які можуть завадити українському форварду