Дієго Коста знайшов новий клуб після піврічного простою
12:14 - Читать на русском
Колишній форвард Челсі Дієго Коста нарешті підшукав собі місце для продовження кар'єри.
Коста домовився з Атлетіко Мінейро про дворічний контракт, інформує інсайдер Фабріціо Романо. Після успішного проходження медогляду Дієго укладе угоду з бразильським клубом. Офіційно про перехід оголосять найближчими днями.
Досвідчений нападник перебуває у статусі вільного агента з 1 січня, коли за обопільною згодою розірвав контракт з мадридським Атлетіко. Коста псував атмосферу в клубі та ледь не побився з помічником Сімеоне. Раніше на Косту претендували Бешикташ і Бенфіка.
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