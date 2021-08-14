Коста договорился с Атлетико Минейро о двухлетнем контракте, информирует инсайдер Фабрицио Романо. После успешного прохождения медосмотра Диего заключит соглашение с бразильским клубом. Официально о переходе объявят в ближайшие дни.

Опытный нападающий находится в статусе свободного агента с 1 января, когда по обоюдному согласию расторг контракт с мадридским Атлетико. Коста портил атмосферу в клубе и едва не подрался с помощником Симеоне. Ранее на Косту претендовали Бешикташ и Бенфика.

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