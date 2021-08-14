Диего Коста нашел новый клуб после полугодового простоя
12:20 - Читати українською
Бывший форвард Челси Диего Коста наконец-то подыскал себе место для продолжения карьеры.
Коста договорился с Атлетико Минейро о двухлетнем контракте, информирует инсайдер Фабрицио Романо. После успешного прохождения медосмотра Диего заключит соглашение с бразильским клубом. Официально о переходе объявят в ближайшие дни.
Опытный нападающий находится в статусе свободного агента с 1 января, когда по обоюдному согласию расторг контракт с мадридским Атлетико. Коста портил атмосферу в клубе и едва не подрался с помощником Симеоне. Ранее на Косту претендовали Бешикташ и Бенфика.
Яремчук у Бенфіці з подачі... Шахтаря: три серйозні бар'єри, які можуть завадити українському форварду
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter