Все ж непростий характер Дієго Кости зіграв ключову роль у припиненні співпраці форварда та Атлетіко.

Дієго Коста зіпсував свої стосунки з тренерським штабом Атлетіко після приходу в клуб уругвайського форварда Луїса Суареса, повідомляє Marca.

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За інформацією джерела, 32-річний іспанець розлінився і став токсичним у роздягальні мадридців. Після одного з матчів Ла Ліги Дієго ледь не побився з помічником головного тренера Нельсоном Вівасом.

Нагадаємо, Атлетіко оголосив про достроковий розрив контракту з Дієго. У поточному сезоні Ла Ліги Коста забив 2 голи у 7 матчах.

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