Кадіс та Ельче спробують підписати Дієго Косту вже під час зимового трансферного вікна, повідомляє Goal.

Атлетіко Мінейро став чемпіоном Бразилії – у складі команди виступають Халк, Дієго Коста і екс-хавбек Динамо

33-річний нападник зараз захищає кольори бразильського Атлетіко Мінейро, з яким пов'язаний контрактом до грудня 2022-го. В Іспанії Дієго відомий своїми виступами за мадридський Атлетіко, також форвард кілька років провів у Челсі.

У чемпіонаті Бразилії Коста встиг провести 15 матчів, в яких відзначився 4-ма голами.

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