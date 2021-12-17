Дієго Коста може повернутись у Ла Лігу – легендою цікавляться одразу 2 клуби
23:08 - Читать на русском
Скандальний форвард Дієго Коста має шанс повернутись на батьківщину.
Кадіс та Ельче спробують підписати Дієго Косту вже під час зимового трансферного вікна, повідомляє Goal.
Атлетіко Мінейро став чемпіоном Бразилії – у складі команди виступають Халк, Дієго Коста і екс-хавбек Динамо
33-річний нападник зараз захищає кольори бразильського Атлетіко Мінейро, з яким пов'язаний контрактом до грудня 2022-го. В Іспанії Дієго відомий своїми виступами за мадридський Атлетіко, також форвард кілька років провів у Челсі.
У чемпіонаті Бразилії Коста встиг провести 15 матчів, в яких відзначився 4-ма голами.
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