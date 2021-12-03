"Півники" у ефектному стилі здолали Баїю, відігравшись з 0:2 до 3:2. За два тури до фінішу підопічні Куки стали недосяжними для переслідувачів.

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У складі Атлетіко Мінейро є кілька цікавих гравців. У атаці виступають двоє ветеранів – 35-річний Халк та 33-річний Дієго Коста. Саме екс-форвард Зеніта розпочав камбек ударом з пенальті, а його молодший напарник пропускав матч через пошкодження. У півзахисті повний поєдинок відіграв Че Че. Свого часу бразилець сильно розчарував фанатів Динамо, але на батьківщині знову виступає успішно.

Для Атлетіко Мінейро це лише другий титул чемпіона Бразилії після дебютного успіху у 1971 році.

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