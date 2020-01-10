Дієго Коста епічно зганьбився під час розваг з друзями – форвард Атлетіко звалився у басейн після невдалої їзди на карті

Нападник Атлетіко Дієго Коста використовує свій вільний час з великою "користю".

Скандальний іспанець вирішив випробувати свої сили у керуванні маленьким картом.

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Коротка поїздка поряд з басейном завершилася повним фіаско. Коста, засліплений щастям від власних навичок гонщика, не помітив, що траекторія його транспорту перетинається з басейном. Підсумок очевидний – 31-річний нападник завалився у воду разом з картом.

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Нагадаємо, Коста не виходить на поле з листопада, коли його було прооперовано через грижу міжхребцевого диска в шийному відділі.