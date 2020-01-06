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Власник Альмерії буцнув Зідана в стилі фіналу ЧС-2006 – Матерацці оперативно відреагував

11:02 220 Читать на русском
Власник Альмерії буцнув Зідана в стилі фіналу ЧС-2006 – Матерацці оперативно відреагував
Саме той удар Зідана / Reuters

Президент іспанської Альмерії Туркі Аль-Шейх виклав у мережу кумедне відео з головним тренером мадридського Реала Зінедіном Зіданом.

Функціонер заради жарту повторив "подвиг" француза у фіналі чемпіонату світу-2006, коли той вдарив головою Марко Матерацці після провокації.

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У відповідь Зідан розсміявся, а Аль-Шейх у своєму твіттері звернувся до італійця: "Це було складно, правда? Арабська кров!".

Матерацці не забарився із відповіддю і прокоментував відео: "Привіт, бос! Як справи? Сподіваюсь, невдовзі побачимося".

Нагадаємо, що нестриманість Зідана у фіналі ЧС-2006 обернулася для нього червоною карткою, а французи зрештою програли збірній Італії по пенальті. Відразу після Мундіалю хавбек завершив кар'єру.

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Іспанія ЧС-2006 Зінедін Зідан Зінедін Зідан футбольні курйози Відеоновини Марко Матерацці Марко Матерацці Альмерія Альмерія
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