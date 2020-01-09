Михалик влаштував бійку на футзальному турнірі в Луцьку – його команда грала у формі російського клубу

Колишній гравець Динамо та збірної України став одним із головних фігурантів бійки під час "Новорічного турніру" з футзалу в Луцьку.

Михалик, який зараз виступає у Першій лізі за Волинь, після низки епізодів, де суперники його команди грали доволі грубо, не витримав і розпочав бійку. Після цього в сутичку вступили також запасні гравці обох команд.

Михалик може повернутися у Локомотив

Відзначимо, що завдяки арбітрам та персоналу серйозної бійки не сталося. В результаті Михалик був вилучений і не зміг дограти зустріч до кінця.

Примітно, що команда Михалика, яка представляла рідне місто екс-гравця збірної України – Любешів, грала у формі московського Локомотива, кольори якого Тарас захищав з 2013 по 2019 рік.

Додамо, що традиційний "Новорічний турнір" з футзалу в Луцьку проводиться уже 23 роки поспіль. Цього разу, окрім Михалика, там зіграли також такі відомі футболісти, як Артем Федецький, В'ячеслав Шарпар і Олег Герасимюк.

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