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Диего Коста эпически опозорился, развлекаясь с друзьями – форвард рухнул в бассейн после неудачной езды на карте

10 января 11:24 251 Читати українською
Диего Коста эпически опозорился, развлекаясь с друзьями – форвард рухнул в бассейн после неудачной езды на карте
Диего Коста / Reuters

Нападающий Атлетико Диего Коста использует свое свободное время с большой "пользой".

Скандальный испанец решил испытать свои силы в управлении маленьким картом.

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Короткая поездка рядом с бассейном завершилась полным фиаско. Коста, ослепленный счастьем от собственных навыков гонщика, не заметил, что траектория его транспорта пересекается с бассейном. Итог очевиден – 31-летний нападающий рухнул в воду вместе с картом.

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Напомним, Коста не выходит на поле с ноября, когда он был прооперирован из-за грыжи межпозвоночного диска в шейном отделе.

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