На Олд Траффорд щедро платять своїм футболістам, але не можуть отримати від них стільки ж користі.

Французьке видання L’Équipe оприлюднило щорічний аналіз зарплат у європейському футболі. Найбільш високооплачуваний футболіст АПЛ – Кріштіану Роналду. Португалець заробляє 2,63 мільйона євро на місяць.

Другий у списку лідер Ман Сіті Кевін де Брюйне (2 млн місячних), а далі відразу три футболісти Манчестер Юнайтед. Давід Де Хеа отримує 1,93 млн на місяць, Джейдон Санчо – 1,85 млн, а Рафаель Варан – 1,62 млн.

Втім, результати Манчестер Юнайтед "купити" не вдається. Команда Ральфа Рангніка вилетіла з Ліги чемпіонів в 1/8 фіналу, а в АПЛ йде лише на шостому місці.

Нагельсманн заробляє в 5 разів менше за Сімеоне, Гвардіола – більше за Клоппа