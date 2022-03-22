На Олд Траффорд щедро платят своим футболистам, но не могут извлечь от них столько же пользы.

Французское издание L'Équipe обнародовало ежегодный анализ зарплат в европейском футболе. Самый высокооплачиваемый футболист АПЛ – Криштиану Роналду. Португалец зарабатывает 2,63 миллиона евро в месяц.

Второй в списке лидер Ман Сити Кевин де Брюйне (2 млн месячных), а дальше сразу три футболиста Манчестер Юнайтед. Давид Де Хеа получает 1,93 млн в месяц, Джейдон Санчо – 1,85 млн, а Рафаэль Варан – 1,62 млн.

Впрочем, результаты Манчестер Юнайтед "купить" не удается. Команда Ральфа Рангника вылетела из Лиги чемпионов в 1/8 финала, а в АПЛ идет только на шестом месте.

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