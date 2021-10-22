"Чи буде Тотовицький в Динамо? Сумніваюся. Чи буде Довбик? Якщо заплатять гроші... Скажімо так, перехід Довбика коли-небудь в Динамо виглядає імовірніше, ніж перехід Тотовицького. Це моя особиста думка.

Шаблій підтвердив, що Мампассі отримав пропозицію перебратися у чемпіонат Росії

Перехід Мампассі в Спартак? Я дивуюся, що не написали про його перехід в Реал. Це робота агентів", – заявив Циганик у ефірі Циганик LIVE.

Додамо, що зимове трансферне вікно в Україні відкривається лише 1 лютого, тому у клубів ще достатньо часу для формування планів.

''На щастя, це було Динамо'': іспанські ЗМІ – про єдиного українця, який підсилив би Барселону, за мотивами ЛЧ