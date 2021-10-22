"Будет ли Тотовицкий в Динамо? Сомневаюсь. Будет ли Довбик? Если заплатят деньги... Скажем так, переход Довбика когда-нибудь в Динамо выглядит вероятнее, чем переход Тотовицкого. Это мое личное мнение.

Шаблий подтвердил, что Мампасси получил предложение перебраться в чемпионат России

Переход Мампасси в Спартак? Я удивляюсь, что не написали о его переходе в Реал. Это работа агентов", – заявил Цыганык в эфире Циганик LIVE.

Добавим, что зимнее трансферное окно в Украине открывается только 1 февраля, поэтому у клубов еще достаточно времени для формирования планов.

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