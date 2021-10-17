Напередодні у пресі з'явилася інформація, що Шахтар узгодив трансфер 18-річного українця в московський Спартак. За чутками, трансфер мав би відбутися взимку. Наразі Мампассі грає за Маріуполь на правах оренди.

"Спаллетті чотири дні не підпускав мене до основи": екс-форвард Динамо – про зірваний трансфер у Рому

Тим часом Вадим Шаблій, який представляє інтереси Мампассі, не захотів давати конкретний коментар щодо Спартака. Однак агент підтвердив, що захисник має варіанти продовження кар'єри за кордоном.

"Я не можу прокоментувати цю інформацію. Але у нього є кілька варіантів продовження кар'єри. Серед них є кілька клубів в Росії та в Європі. Він молодий, зараз добре виглядає. Хлопець дуже перспективний", – цитує Шаблія Спорт-Експрес.

Марлос у Динамо: чому гучний трансфер – реальний, а Шахтарю не варто опиратися