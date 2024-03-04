"Дійсно, ми почали дуже погано. Шахтар володів ініціативою, забив швидкий мʼяч. Після цього ми начебто перехопили ініціативу та створили непогані моменти – зрівняли рахунок. Але другий гол у наші ворота дещо зламав гру. Їх гравець лежав на полі, ми підійшли до нього, але суперник швидко розіграв мʼяч. Дивно, що цей гол зарахували, чесно кажучи.

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Епізод з моїм вилученням? Так, я розумію, що вдарив опонента по нозі, але, вважаю, що це жовта картка. Я не грав навмисно і не грав настільки грубо, щоб мене вилучати. Розумію, що підвів команду. За рахунку 2:1 у нас були шанси на камбек та час, щоб відігратись. Хочу перепросити перед командою, усіма нашими вболівальниками. Сподіваюсь, мене підтримають.

Результат не вдарить по команді? Неможливо вигравати кожен матч. Це футбол. Сьогодні три очки взяв Шахтар, але вже в наступних матчах ми як завжди продовжимо грати тільки на перемогу. Сподіваюсь, що дана поразка у цьому тільки допоможе і ми станемо сильнішими", – поділився Іліч в коментарі прес-службі Кривбаса.

Додамо, що хорват був вилучений на 57-й хвилині матчу Шахтар – Кривбас. Саме після цього "гірники" і змогли розвинути свою перевагу, здобувши розгромну перемогу (5:2).

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