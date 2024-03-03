У центральному матчі туру Шахтар розгромив Кривбас (5:2) і ще більше закрутив інтригу у верхівці турнірної таблиці Прем'єр-ліги.

Захисник криворіжців Андрій Понєдєльнік розповів Футбол 24 про резонансний м'яч у власні ворота, спробував знайти причини поразки "гірникам" та поділився думками про битву за золоті медалі УПЛ.

Скандальний гол у відеоогляді матчу Шахтар – Кривбас – 5:2

– Ми переважали суперника у значній частині гри, – каже Андрій Понєдєльнік. – Кривбасу не вистачило концентрації. Пропустили такий гол, а потім вилучення… Ми мали діяти агресивніше один в один, підбирати м'ячі, проводити свої атаки, щоб зрівняти рахунок. Не все вдалося. У підсумку маємо болісну поразку.

– Буває, що вилучення дає команді певний імпульс. У сьогоднішньому випадку Кривбас просто розсипався, коли залишився у меншості.

– Мені зараз складно пояснити це. Але погоджуюся, вилучення суттєво вплинуло. Шахтар є українським грандом і такі помилки, яких ми припускалися… Не скажу, що ми не були готові. Проте Шахтар показав, що справедливо є одним із лідерів УПЛ.

– На дистанції Кривбас кинув виклик Шахтарю, але сьогодні розгромно програв. Це лише один матч, який не є показовим?

– Думаю, що він не є показовим. Усі бачили, що по грі ми ні в чому не поступалися, а у деяких моментах навіть переважали Шахтар. Ця поразка стала наслідком відсутності концентрації.

– Другий гол Шахтаря, на вашу думку, є чистим?

– Не знаю, я не говорив із суддею. Вважаю, що гол чистий. Ми пропустили через брак концентрації.

– Давайте про більш позитивні речі. Зокрема, про вашу діагональ через усе поле, внаслідок чого Кривбас забив вперше. Ви помітили ривок Івана Дібанго?

– Такі речі напрацьовуються на тренуваннях. У нас є свої тактичні заготовки. Можливо, передача саме у цю зону не планувалася, але добре, що пройшла. Далі Дібанго і Прінс Аду організували гол.

– Якби Кривбас не пропустив одразу у відповідь, то все могло скластися інакше?

– Звичайно. Впевнений у нашій команді. Вважаю, що ми б впоралися і могли навіть перемогти.

– Мрії про чемпіонство зберігаються?

– Безперечно. Ми доводитимемо у кожному наступному матчі, що можемо і заслуговуємо на золото. Важливо перемагати у кожному турі, а потім у турнірній таблиці побачимо, на що ми напрацювали.

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