"Действительно, мы начали очень плохо. Шахтер владел инициативой, забил быстрый мяч. После этого мы вроде бы перехватили инициативу и создали неплохие моменты – сравняли счет. Но второй гол в наши ворота несколько сломал игру. Их игрок лежал на поле, мы подошли к нему, но соперник быстро разыграл мяч. Странно, что этот гол засчитали, честно говоря.

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Эпизод с моим удалением? Да, я понимаю, что ударил оппонента по ноге, но, считаю, что это желтая карточка. Я не играл намеренно и не играл настолько грубо, чтобы меня удалять. Понимаю, что подвел команду. При счете 2:1 у нас были шансы на камбэк и время, чтобы отыграться. Хочу извиниться перед командой, всеми нашими болельщиками. Надеюсь, меня поддержат.

Результат не ударит по команде? Невозможно выигрывать каждый матч. Это футбол. Сегодня три очка взял Шахтер, но уже в следующих матчах мы как всегда продолжим играть только на победу. Надеюсь, что данное поражение в этом только поможет и мы станем сильнее", – поделился Илич в комментарии пресс-службе Кривбасса.

Добавим, что хорват был удален на 57-й минуте матча Шахтер – Кривбасс. Именно после этого "горняки" и смогли развить свое преимущество, одержав разгромную победу (5:2).

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