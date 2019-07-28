"Дивлюсь на Гармаша і сміюсь, адже розумію, що скаже якусь х***ю", – Кадар

Захисник Динамо Тамаш Кадар поділився враженнями від характеру хавбека Дениса Гармаша.

"Ми говорили про його гумор з Дуелундом. Було б класно розуміти його жарти. Він дуже веселий і завжди має якісь коментарі щодо тренерів чи гравців. Коли ти розумієш, що він говорить, то це ще смішніше.

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Я б хотів з ним спілкуватися, бо він дійсно дуже веселий хлопець. Я дивлюся на нього і вже сміюся, бо знаю, що він скаже якусь х***ю. Але на нього неможливо ображатися.

Він не може зупинитися. Арбітр каже йому: "Не говори до мене, бо дам жовту картку". Гармаш говорить, отримує попередження, говорить далі, суддя попереджає, що вилучить з поля, він продовжує говорити і його вилучають. Типовий Гармаш.

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З ним неможливо говорити. Він навіть тренерів не слухає. Денис просто сам по собі", – цитує Кадара Tribuna.com.