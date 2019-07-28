Кадар прокоментував чутки про перехід у Зеніт

Захисник Динамо Тамаш Кадар розповів про можливий трансфер у Зеніт.

"У нас була розмова. Можна сказати, що я був близьким до переходу в Зеніт, але цього не трапилося. Причина мені невідома – Хацкевич чи хтось інший. Я просто чекав, як вирішиться ситуація. Це був непростий час для мене.

Федецький: Перехід Ракицького в Зеніт став підтвердженням деяких припущень

Переїзд в РПЛ був би хорошим кроком. Там більше сильних команд. Я хотів туди перейти, якби я міг. Це було б добре для всіх. Динамо отримало б хорошу компенсацію", – цитує Кадара Tribuna.com.

Раніше була інформація, що "синьо-біло-блакитні" готові були викласти за угорця 8 млн євро.

"Голодуючі" Поволжя-2: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – їх більше, ніж ви думали