Роналду зробив дивовижний подарунок Джорджині на день народження
09:00 - Читать на русском
Зірка Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду не перестає дивувати свою кохану.
27 січня аргентинська модель Джорджина Родрігес святкувала 28-річчя. Кріштіану Роналду вирішив привітати свою дівчину у незвичний та дорогий спосіб.
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Відеоролик з іменинницею транслювали на найвищій вежі світу Бурдж-Халіфа, яка розташована у місті Дубай, ОАЕ. "З днем народження, кохання моє", – написав Кріштіану в Instagram.
Нагадаємо, Роналду та Родрігес разом з 2016-го. Наразі пара виховує 4-дітей, а дівчина вагітна ще двійнею.
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