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Дівчина дня: Джованна Ланселлотті – сексапільна актриса, яка "відбила" Неймара у Бруни

17:06 784 Читать на русском
Дівчина дня: Джованна Ланселлотті – сексапільна актриса, яка "відбила" Неймара у Бруни
Джованна Ланселлотті підкорила серце Неймара

Нападник ПСЖ та збірної Бразилії Неймар швидко знайшов нове кохання після розлуки зі своєї колишньою дівчиною Бруною Маркезіні.

Знаменитий футболіст закрутив роман з бразильською актрисою Джованною Ланселлотті, запевняє портал El Balon Rosa. Саме 25-річна брюнетка начебто стала причиною чергового розриву між Неймаром і Бруною.

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Бразилець та його нова пасія декілька разів зустрічались у Лондоні, коли форвард ПСЖ перебував у таборі збірної Бразилії. "Ми обоє тут... Ну що ж, варто очікувати свіжих розповідей та казок від деяких писак", – спробував заперечити Ней зв'язок з Ланселлотті.

Однак, за іформацією бразильських ЗМІ, після британських побачень сексапільна актриса вже встигла провідати Неймара в Парижі.

Поки Неймар намагається всіляко переховувати свою любов від прискіпливого ока папараці, "Футбол 24" знайомить з нею через ефектну фотопідбірку.

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Статті Франція Дівчата футболістів Неймар Неймар
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