Неймар знову розійшовся з Бруною Маркезіні

Нападник ПСЖ та збірної Бразилії Неймар знову дав привід ЗМІ говорити про себе. Цього разу з особистих причин – форвард вже втретє припинив стосунки з бразильською актрисою та моделлю Бруною Маркезіні.

Неймар та бразильська модель Бруна Маркезіні знову не разом. Після кількох місяців стосунків пара розійшлася, повідомляє AS.

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Деякі ЗМІ називали причиною розставання пари різні політичні погляди, проте сама Маркезіні це спростувала. За словами дівчини, вони з Неймаром прийняли таке рішення обопільно, оскільки стосунки пари наблизились до критичної межі через велику відстань – Бруна живе та працює у Бразилії, лише зрідка навідуючи футболіста.

Востаннє пару бачили разом після матчу Ліги чемпіонів ПСЖ – Црвена Звезда, який завершився перемогою парижан з рахунком 6:1.

Цікаво, що це вже третє розставання форварда ПСЖ та Маркезіні. Перший етап їхніх стосунків тривав у 2012-2014 роках, а другий – у 2016-2017 рр.

Нагадаємо, останнім часом активно ходять чутки про можливе повернення Неймара у Барселону.