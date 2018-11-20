Твіттеріада. Мілевський вписався за Шахтар, спекотне кохання Луніна, сексуальна леді для справжнього чемпіона

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. Карлсон чи справжній електрик?

Поки триває пауза на матчі збірних, незадіяні гравці розважаються, як можуть. Жуніор Мораєс, наприклад, зайнявся тренуваннями сина. Підростає майбутній форвард?

Щороку перший київський сніг – вагома подія в житті Тайсона.

Ісмаїлі смакує вихідним днем у Новопечерських Липках.

Вітор Буено дременув у Лугано, Швейцарія. Ось вам фото, якщо ви забули, як виглядає хавбек Динамо, який провів у чемпіонаті України лише три матчі.

Та що там Буено! Олександр Андрієвський узагалі зіграв тільки один матч у цьому сезоні УПЛ. "Динамівець" позує на тлі розкішного графіті.

Екс-хавбек киян, а зараз – лідер Карпат Сергій Мякушко – із, цитуємо, "подружанею".

Фото хавбека казахського Акжайика Андрія Ткачука вражає нестандартним підходом :)) У коментарях висувають версії – це Карлсон, чи, може, справжній електрик?

Якщо Ткачук – на даху, то Валерій Лучкевич і його кохана Аня – на легендарному Камп Ноу.

Інший "бельгієць" Роман Безус вже прикрашає ялинку – свято наближається.

Святковий настрій і у Сергія Кравченка. Лідер СК Дніпро-1 щойно відіграв свій останній матч у 2018-му, а сім'я надихнула його на розгром Зірки (4:0).

Захисник ліберецького Слована Тарас Качараба узаконив свої стосунки із чарівною Боженою, більше фото якої ви знайдете у гарячих Бонусах.

У Білорусі Артем Мілевський пив у лазні і був лідером Динамо Брест, натомість в Угорщині лежить без діла. "Коли побачив Кашшаї", – коментує Міля своє фото, натякаючи на нещодавнє приниження Шахтаря у Манчестері від угорського арбітра.

"Холостяк" Сергій Мельник узагалі відійшов від футболу і насолоджується купіллю у Барселоні. А ще зовсім недавно цей захисник бігав за Чорноморець, вінницьку Ниву, Суми і два білоруські клуби.

Анастасія Тамазова, муза Андрія Луніна, прямо натякає коханому, що вже занудьгувала за екзотичним відпочинком. Натомість голкіперу поки не до курортів – Леганес, збірна...

У легенди Шахтаря 90-х Олега Матвєєва – "легкий перекус".

А от захисник великого Динамо 90-х Владислав Ващук привітав свого першого тренера Віктора Мальцева із 70-літнім ювілеєм. "Він відібрав мене серед сотні хлопчаків", – пригадує Ващук.

Світ. Екс-зірки УПЛ нагадують про себе

Хорватський екс-хавбек Динамо Огнен Вукоєвіч приїхав на Вемблі, щоб підтримати рідну збірну.

Призабутий аргентинець Хосе Соса (праворуч), права на якого належать Трабзонспору, повернувся у Мілан, де виступав невдовзі після відходу з Металіста. Культовий Дуомо ді Мілано!

Бунтівний бразилець із Зорі Рафаель Форстер освоївся у Лудогорці і забавляє свою кралю.

Екс-"гірник" Фред обрав для турне розкішну Швейцарію.

Румунський екс-бомбардир Волині Ерік Бікфалві вже понад 2 роки "запалює" у Росії, а паралельно привчає сина до футболу.

Син Марсело вже зараз добряче тямить у футболі. Та й взагалі ця весела сімейка – на короткій нозі із президентом Реала Флорентіно Пересом.

Мауро Ікарді не оминає нагоди продемонструвати свої татуювання, зроблені на честь донечок – Ізабелли та Франчески.

Андреа Пірло також – супертато.

Після таких спекотних селфі поява дітей у сім'ї Маріо та Анн Катрін Гьотце – лише питання часу.

Хамес Родрігес вже зіп'явся на ноги після непростої травми колінного суглоба.

Мохамед Салах готовий шматувати наступного суперника Ліверпуля. Найближчого вікенду мерсисайдці гостюватимуть на полі Уотфорда.

Марк-Андре тер Штеген полюбляє небанальний антураж для фото.

Серхіо Рамос також не шукає легких шляхів.

Карім Бензема і його потужна кралечка.

Серхіо Агуеро перезарядив батареї у Маямі.

А Кріштіану Роналду...

...і Джон Террі, легендарний донжуан, вже зачекалися на старт Бонусів. Починаємо!

Бонуси. Кралечка на 8 мільйонів

Що новенького у Джорджини Родрігес? Кохана Кріштіану Роналду має 8 мільйонів Instagram-фоловерів і регулярно тішить їх апетитними фото.

Ешлі Дефті – відома британська модель, зірка телебачення і блогер. А ще вона закохала в себе Денні Сімпсона, захисника чемпіонського Лестера-2016. Справді, хіба встоїш проти таких чар?

Ось так непомітно ми підібралися і до Божени Качараби – дружини нашого оборонця чеського Слована. Знайомимося із вибором Тараса.

Сторінка автора в Instagram

Твіттеріада. Роналду жорстоко покарав сексуальну іспанку за розголошення інтимної таємниці, син Гусіна шокує