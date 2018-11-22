"Вона богиня!", – неймовірно сексуальна дівчина звела з розуму найкращого бомбардира елітного дивізіону Ліги націй

Збірна Швейцарії у заключному матчі Ліги націй вирвала для себе перше місце в групі, феєрично обігравши Бельгію (5:2).

Швейцарський нападник Бенфіки Харіс Сеферовіч оформив хет-трик у цьому матчі і став найкращим бомбардиром турніру із п'ятьма голами.

Цьому досягненню Харіс завдячує і його другій половинці Аміні, яка завжди підтримує коханого. Влітку цього року нападник зробив пропозицію дівчині, на яку вона одразу ж погодилася.

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