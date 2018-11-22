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"Вона богиня!", – неймовірно сексуальна дівчина звела з розуму найкращого бомбардира елітного дивізіону Ліги націй

12:40 898 Читать на русском
"Вона богиня!", – неймовірно сексуальна дівчина звела з розуму найкращого бомбардира елітного дивізіону Ліги націй
Харіс та Аміна

Збірна Швейцарії у заключному матчі Ліги націй вирвала для себе перше місце в групі, феєрично обігравши Бельгію (5:2).

Швейцарський нападник Бенфіки Харіс Сеферовіч оформив хет-трик у цьому матчі і став найкращим бомбардиром турніру із п'ятьма голами.

Цьому досягненню Харіс завдячує і його другій половинці Аміні, яка завжди підтримує коханого. Влітку цього року нападник зробив пропозицію дівчині, на яку вона одразу ж погодилася.

Футбол 24 пропонує вашій увазі найефектніші фото Аміни, яку в соціальних мережах прозвали "швейцарською богинею".

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Публикация от A M I N A (@minuminita)

Публикация от A M I N A (@minuminita)

just because.

Публикация от A M I N A (@minuminita)

Публикация от A M I N A (@minuminita)

Публикация от A M I N A (@minuminita)

Ліга націй6 тур

Швейцарія - Бельгія: Неділя 18 листопада 2018

Швейцарія
Матч завершено
5 : 2
Бельгія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Дівчата футболістів Дівчина дня Ліга націй Швейцарія - Бельгія Харіс Сеферовіч Харіс Сеферовіч Швейцарія Швейцарія
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