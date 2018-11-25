Девушка дня: Джованна Ланселлотти – сексапильная актриса, которая "отбила" Неймара у Бруни

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар быстро нашел новую любовь после расставания со своей бывшей девушкой Бруной Маркезини.

Знаменитый футболист закрутил роман с бразильской актрисой Джованной Ланселлотти, уверяет портал El Balon Rosa. Именно 25-летняя брюнетка вроде бы стала причиной очередного разрыва между Неймаром и Бруной.

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Бразилец и его новая пассия несколько раз встречались в Лондоне, когда форвард ПСЖ находился в лагере сборной Бразилии. "Мы оба здесь... Ну что ж, стоит ожидать свежих рассказов и сказок от некоторых писак", – попытался опровергнуть Ней связь с Ланселлотти.

Однако, по иформации бразильских СМИ, после британских свиданий сексапильная актриса уже успела проведать Неймара в Париже.

Пока Неймар пытается всячески скрывать свою любовь от придирчивого глаза папарацци, "Футбол 24" знакомит с ней через эффектную фотоподборку.

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