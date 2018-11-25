toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
АЛЕКСАНДРИЯ - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС

Девушка дня: Джованна Ланселлотти – сексапильная актриса, которая "отбила" Неймара у Бруни

17:12 303 Читати українською
Девушка дня: Джованна Ланселлотти – сексапильная актриса, которая "отбила" Неймара у Бруни
Джованна Ланселлотти покорила сердце Неймара

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар быстро нашел новую любовь после расставания со своей бывшей девушкой Бруной Маркезини.

Знаменитый футболист закрутил роман с бразильской актрисой Джованной Ланселлотти, уверяет портал El Balon Rosa. Именно 25-летняя брюнетка вроде бы стала причиной очередного разрыва между Неймаром и Бруной.

"Она богиня!", – невероятно сексуальная девушка свела с ума лучшего бомбардира элитного дивизиона Лиги наций

Бразилец и его новая пассия несколько раз встречались в Лондоне, когда форвард ПСЖ находился в лагере сборной Бразилии. "Мы оба здесь... Ну что ж, стоит ожидать свежих рассказов и сказок от некоторых писак", – попытался опровергнуть Ней связь с Ланселлотти.

Однако, по иформации бразильских СМИ, после британских свиданий сексапильная актриса уже успела проведать Неймара в Париже.

Пока Неймар пытается всячески скрывать свою любовь от придирчивого глаза папарацци, "Футбол 24" знакомит с ней через эффектную фотоподборку.

Твіттеріада. Мілевський вписався за Шахтар, спекотне кохання Луніна, сексуальна леді для справжнього чемпіона

Теги
Статьи Франция Девушки футболистов Неймар Неймар
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
6
мин
Александрия
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук