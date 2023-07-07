Центральный защитник Алексей Дитятьев поддерживает форму в Подолье, сообщает Sportarena.

Дитятьев определился относительно своего будущего после неожиданного ухода из Львова

Кроме варианта с хмельницкой командой, Дитятьев также имеет на руках два предложения от клубов УПЛ.

Напомним, последним коллективом Дитятьева был Львов, который он покинул 15 мая, разорвав соглашение с "горожанами". Transfermarkt оценивает 34-летнего игрока в 50 тысяч евро.

К слову, Подолье пропустило сезон 2022/23 из-за войны, однако уже вернулось к соревнованиям и в новом чемпионате сыграет в группе А Первой лиги.

Кіпер-гренадер із Севастополя, бомбардир з англійським досвідом і талант з аматорського футболу: нові імена УПЛ