Дитятьев тренируется с клубом Первой лиги – своенравный защитник первым покинул Львов
Опытный футболист размышляет над вариантами продолжения карьеры.
Центральный защитник Алексей Дитятьев поддерживает форму в Подолье, сообщает Sportarena.
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Кроме варианта с хмельницкой командой, Дитятьев также имеет на руках два предложения от клубов УПЛ.
Напомним, последним коллективом Дитятьева был Львов, который он покинул 15 мая, разорвав соглашение с "горожанами". Transfermarkt оценивает 34-летнего игрока в 50 тысяч евро.
К слову, Подолье пропустило сезон 2022/23 из-за войны, однако уже вернулось к соревнованиям и в новом чемпионате сыграет в группе А Первой лиги.
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